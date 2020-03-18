أول رد من شركة سانوفي الفرنسية عن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

قال كريستيل صغبيني رئيس مجلس شركة سانوفي مصر والسودان إن وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية اعنلت على نطاق واسع عن احتمال فعالية هيدروكسي كلوروكوين فى علاج COVID-19.
وتابع أن الشركة تبذل أقصى جهد ممكن لديها لمساعدة جميع بلاد العالم فى مكافحة تفشي الفيروس و حتى الآن ، لا توجد دراسات او ابحاث سريرية كافية تؤكد فاعلية وأمان استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج COVID-19
وأشار بيان صادر عن الشرك ان سانوفى العالمية على أتم الاستعداد للبحث عن الفوائد المخاطرمن استخدام هيدروكسي كلوروكوين في مواجهة COVID-19خاصة في البلدان التي تأثرت بشدة من تفشي المرض نحن نبذل قصارى جهدنا و نعمل باقصى طاقة ممكنه لدينا لتوريد الاحتياجات فى كافة انحاء العالم و مصر و كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية ، نحن ملتزمون بدعم تلبية الاحتياجات و خاصة فى حالات الطوارئ العالمية للصحة العامة.
بالاضافة الى
ذلك فنحن نعمل لتطوير لقاح لمنع COVID-19 ، كما أننا
بدءنا دراسة جديدة لنكشف ما إذا كان أي من الأدوية المتوفرة لدينا قد يكون
فعال و امن كعلاج للمرض.