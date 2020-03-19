AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19-3-2020

الخميس 19/مارس/2020 - 09:00 ص
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم
Advertisements
قسم الاقتصاد
سجّل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الخميس 19-3-2020  تباينًا في السوق الكويتية.

 وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.


سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.22 دولار أمريكي 
سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019  دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.62 جنيه مصري  
سجل سعر  1 يورو = 0.33دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.95 يورو
سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.35 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,77 جنيه استرليني 
سجل سعر 1 دولار كندي = 0.21 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.67 دولار كندي 
سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.17 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.56 دولار استرالي 
سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 349.05 ين ياباني 
سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.10 ريال سعودي  
سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0056 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 178.63جنيه سوداني 
سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 12.14 ريال قطري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدينار الكويتي مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 9-3-2020 أمام العملات العربية والأجنبية

سعر الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 15-3-2020

أسعار الدينار الكويتي امام العملات العربية والاجنبية اليوم الاثنين 16-3-2020

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 16-3-2020

سعر الدينار الكويتي اليوم 17-3-2020

ترشيحاتنا

استشاري باطنة: الحديث عن أشياء بسيطة تزيد المناعة سذاجة ..فيديو

12 جنيها تراجعا.. سعر الذهب اليوم الخميس 19-3-2020

سموم يأكلها الأطفال.. احذر تقديم هذه الأطعمة لطفلك

بعد خيبة الأمل العالمية.. هكذا تتغلب على كورونا دون علاج

دعاء الاستعاذة من الأمراض وفيروس كورونا.. الأزهر ينصح بترديد 41 كلمة صباحا ومساء

الأكثر أمانا.. مكان لم يصل إليه فيروس كورونا تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها