سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19-3-2020

سجّل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الخميس 19-3-2020 تباينًا في السوق الكويتية.
وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.
سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.22 دولار أمريكي
سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.62 جنيه مصري
سجل سعر 1 يورو = 0.33دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.95 يورو
سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.35 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,77 جنيه استرليني
سجل سعر 1 دولار كندي = 0.21 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.67 دولار كندي
سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.17 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.56 دولار استرالي
سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 349.05 ين ياباني
سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.10 ريال سعودي
سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0056 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 178.63جنيه سوداني
سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 12.14 ريال قطري