للمرة الأولى منذ تفشي كورونا.. الصين: لا إصابة محلية جديدة بالفيروس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم /الخميس/، عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة داخل الصين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) للمرة الأولي منذ تفشي الفيروس، وأن التقارير التي تلقتها كانت حول 8 وفيات و34 حالة إصابة لوافدين من الخارج.



وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي- أن الإصابات المسجلة بين الوافدين من الخارج جاءت بواقع: 21 حالة في بكين، و9 حالات في مقاطعة قوانجدونج، وحالتان في شانغهاي، وحالة واحدة في كل من هيلونج جيانج وتشجيانج، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة المسجلة حتى الآن إلى 189 حالة.





وأضافت اللجنة أن حالات الوفيات الثمانية تم تسجيلها جميعا في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات في شتى أنحاء الصين بسبب الفيروس ارتفع ليصل إلى 3248 والإصابات المؤكدة إلى 81107 حالات حتى نهاية يوم أمس.





وتابعت اللجنة أنه تم أمس الإبلاغ عن 23 حالة مشتبه بها، وخرج في اليوم نفسه 819 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ليرتفع عدد المتعافين إلى 70547 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بمقدار 308 ليصل إلى 2314 حالة.





وأشارت اللجنة إلى أن 9144 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت المراقبة الطبية.





وبحلول نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 192 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و15 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و100 حالة في تايوان بما في ذلك حالة وفاة واحدة، فيما خرج 95 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و22 في تايوان من المستشفى بعد شفائهم.





ومن جهتها، طلبت بلدية العاصمة بكين من الأشخاص الذين يصلون إلى المدينة من دول أخرى الخضوع لمراقبة طبية مركزة على حسابهم الخاص لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الخميس، في ظل ازدياد الحالات الوافدة المصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).





ووفقا لقواعد الحجر الصحي المعدلة حديثا الخاصة بالمداخل الحدودية للعاصمة، يمكن فقط لأولئك الذين تزيد أعمارهم علي 70 عاما أو أقل من 14 عاما، والحوامل أو من يعانون من أمراض أساسية غير مناسبة للمراقبة المركزة، التقدم بطلب للمراقبة المنزلية.





وتطلب القواعد أيضا من العائدين الذين يدخلون الصين عبر موانيء خارج بكين الإبلاغ عن جداولهم ومعلوماتهم إلى أصحاب عملهم في بكين والمجتمعات السكنية قبل وصولهم، كما سيخضعون أيضا لقواعد المراقبة.





وفي سياق آخر، ذكر رئيس قسم التنمية الصناعية بوزارة الثقافة والسياحة الصينية "قاو تشنج" أن 3714 موقعا سياحيا في 28 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية في الصين أُعيد فتحه حتى منتصف الأسبوع الجاري، ما يمثل أكثر من 30% من الإجمالي.





وقال تشنج إن إعادة تشغيل هذه المواقع يأتي كجزء من الجهود المبذولة لاستئناف العمل والتشغيل في قطاع الثقافة والسياحة مع تحسن الوضع المتعلق بالوقاية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه في البلاد.





وأضاف تشنج أن المواقع التي أعيد فتحها تشمل بشكل رئيسي المواقع في الهواء الطلق مثل الجبال والتلال والمتنزهات، ولم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة بـ"كوفيد-19" فيها، إلى جانب أكثر من 180 متحفا.





وفي إطار تشديد إجراءات مكافحة التجارة في الحيوانات البرية، حكمت محكمة في مدينة شنجهاي بشرقي الصين على امرأة بالسجن لمدة 7 سنوات بسبب تهريبها حراشف حيوان البنغول، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف يوان (حوالي 14287 دولارا).



