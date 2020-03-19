رئيس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عن ٣ أشخاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن شخص من مواليد فلسطين، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.





كما أصدر مدبولي قرارين، نشرتهما الجريدة الرسمية اليوم، الخميس، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين، وذلك لتجنسهما بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق.

