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رياضة

إنجلترا أكبر الخاسرين من إيقاف الدوريات الأوروبية

الخميس 19/مارس/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
بعد تعليق النشاط الرياضي مؤقتا بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (الإنجليزي- الإسباني- الألماني - الإيطالي - الفرنسي)، تجد الأندية واتحادات كرة القدم نفسها أمام خسائر مالية كارثية، بسبب عدم وجود أي مداخيل مالية خلال فترة التوقف التي من المتوقع أن تمتد إلى ما بعد شهر أبريل.

وبحسب تقرير صادر عن إحدى الشركات المتخصصة في الأمور المحاسبية فإن إجمالى الخسائر المالية التي قد تطول الدوريات الخمس الكبرى حوالي 4.5 مليار دولار، بسبب فيروس كورونا المستجد الذي شل الحركة في جميع نواحي الحياة بما فيها الرياضة.

وذكر التقرير أن الدوري الإنجليزي سوف يكون صاحب نصيب الأسد من تلك الخسائر بما يقارب 1,25 مليار يورو، يليه الدوري الإسباني الذي احتل المركز الثاني برصيد خسائر 600 مليون يورو، يليه الاتحاد الإيطالي بـ450 مليون يورو، أما عن الاتحاد الألماني فقد يعاني من خسارة 400 مليون يورو، وجاء في المركز الأخير الدوري الفرنسي بـ200 مليون يورو خسائر.

وأوضح التقرير أن معظم الخسائر سوف تكون بسبب وقف النشاط الرياضي.
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