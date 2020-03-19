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منوعات

عمر علاء مبارك ينشر رسالة الرئيس الراحل في ذكرى تحرير طابا

الخميس 19/مارس/2020 - 05:58 م
الرئيس الراحل مبارك
الرئيس الراحل مبارك
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محمد بدران
نشر عمر نجل علاء مبارك صورة عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة ذكرى "تحرير طابا" الذي يوافق 19 مارس من كل عام.

وظهر فى الصورة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، أثناء رفع علم مصر على سيناء مستعيرا الكلمة الشهيرة للراحل قائلًا: "أسعد أيام حياتي عندما رفعت علم مصر على أرض سيناء".

تحل، اليوم الخميس، الذكرى 31 على عيد تحرير آخر نقطة حدودية بسيناء تم استردادها من العدو الصهيوني، وهي مدينة "طابا"، حيث استطاعت مصر في مثل هذا اليوم عام 1989 م عودة طابا لسيادتها ورفع العلم المصري عليها.

وتم ذلك عقب مفاوضات كثيرة بين مصر وإسرائيل، أصرت خلالها الحكومة المصرية في حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على عودة سيناء كاملة وعدم التفريط في شبر واحد من أرضها التي رواها المصريون بدمائهم.


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