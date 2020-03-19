ختام قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية والتوعوية لحلايب وشلاتين







رئيس جامعة المنصورة يتفقد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمستشفيات اختتمت قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية والتوعوية الشاملة "جسور الخير (8)" فعالياتها، اليوم الخميس، بعد أن قدمت خدماتها على مدار الأسبوع لأهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد، في الفترة من 13 - 19 مارس الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء أ.ح أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وبرئاسة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع.



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وأعرب الدكتور أشرف عبد الباسط عن سعادته لما شهده من إقبال كثيف من الأهالي على القافلة خلال فترة تواجدها بمحافظة البحر الأحمر، حيث أسفرت جهود القافلة الطبية عن توقيع الكشف الطبي على 2427 حالة من أهالي شلاتين وحلايب وأبو رماد والمناطق المُحيطة بهم في مُختلف التخصصات الطبية، مع صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، بالإضافة إلى إجراء 16 عملية جراحية، وتحويل 12 حالة إلى مستشفيات جامعة المنصورة لإجراء الفحوصات والجراحات اللازمة.



وأعرب الدكتور أشرف عبد الباسط عن سعادته لما شهده من إقبال كثيف من الأهالي على القافلة خلال فترة تواجدها بمحافظة البحر الأحمر، حيث أسفرت جهود القافلة الطبية عن توقيع الكشف الطبي على 2427 حالة من أهالي شلاتين وحلايب وأبو رماد والمناطق المُحيطة بهم في مُختلف التخصصات الطبية، مع صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، بالإضافة إلى إجراء 16 عملية جراحية، وتحويل 12 حالة إلى مستشفيات جامعة المنصورة لإجراء الفحوصات والجراحات اللازمة.

من جانبها أعربت الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب والمدير الفني للشئون الطبية بالقافلة عن سعادتها لمساهمتها في تخفيف العبء عن أهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد من خلال قافلة جسور الخير (8).



وأشارت إلى أن جميع الأدوية يتم صرفها بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة بواسطة الدكتور أحمد هلال، والدكتور إسلام عمارة صيادلة القافلة تحقيقًا لرؤية ورسالة الجامعة وإيمانًا بأهمية المُشاركة المُجتمعية.





كما أسفرت أيضًا في مجال الطب البيطري عن إجراء الفحص التناسلي والكشف على الحيوانات المريضة، حيث أعلن الدكتور عادل التابعي عميد كلية الطب البيطري ونائب رئيس القافلة عن توقيع الكشف على 1160 رأس من الأغنام والماعز، و 720 من الجمال، و 260 من الطيور، وذلك على مدار أيام عمل القافلة بالمحافظة.



كما أعلنت الدكتورة جيهان عبد الواحد المدير الفني لشئون التوعية والإرشاد، أن جهود القافلة التوعوية أسفرت عن تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية لهيئة التمريض وعددًا من السيدات وبعض من موظفي التربية والتعليم، الوحدة المحلية، الزراعة، الصحة، الشئون الاجتماعية عن سوء استخدام الأدوية المسكنة والمهدئات والمنشطات وأضراراها الصحية، أضرار ختان الإناث، كيفية الفحص الذاتي للثدي، وكيفية الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تنظيم عدة ندوات للتوعية بأهمية دور المرأة في بناء المجتمع وأهمية المسئولية في المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية، وكذلك ندوة عن كيفية المحافظة على الاستقرار الأسري وقواعد المواطنة والانتماء.





وقالت الدكتورة إيمان أبو الفضل - المدير الإداري للقافلة، إن فعاليات القافلة تضمنت أيضًا تقديم المساعدات والإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى، حيث ساهم فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة في تجهيز فصل دراسي متكامل من الناحية التعليمية والترفيهية للطفل ما بين سنتين إلى 6 سنوات وتزويده ببعض الكتب التعليمية، بالإضافة إلى تجهيز حديقة ألعاب ترفيهية ورياضية مُلحقة بالفصل، وتقديم فقرات ترفيهية للأطفال واللعب معهم وتوزيع الهدايا عليهم، بالإضافة إلى تقديم فقرة العرائس المتحركة، والرسم على الوجه.



من جانبه أثنى الدكتور أشرف عبد الباسط على أعضاء القافلة لمشاركتهم الفعالة والجهود العظيمة التي بذلوها في سبيل إنجاح فعاليات هذا العمل الوطني، كما وجه الشُكر للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وجميع القيادات ورجال القوات المسلحة والشرطة لدعمهم للقافلة طوال فترة تواجدها بالمحافظة.

