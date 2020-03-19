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محافظات

اكتشاف حالتي إصابة بـ فيروس كورونا بـ السويس

الخميس 19/مارس/2020 - 08:09 م
اكتشاف حالتين ايجابيتين
اكتشاف حالتين ايجابيتين لفيروس كورونا بالسويس
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حسن غنيمة
أكدت محافظة السويس في بيان رسمي اكتشاف حالتين ايجابيتين لفيروس كورونا مخالطة لمرضي من خارج المحافظة فى مستشفى حميات السويس.

وتم عمل الاجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة حيث انها من الحالات الحاملة للفيروس وعزلهما بمستشفيات العزل الموجودة خارج محافظة السويس.

وتم نقل الحالتين اليوم الخميس تحت إجراءات وقائية مشددة لعدم انتشار العدوى بفيروس كورونا وتم تطهير جميع الاماكن التى توجدوا بها داخل مستشفى الحميات وتطهير غرفة العزل الخاصة بهم وفحص جميع المخالطين بهم داخل المستشفى وتوقيع الكشف الطبى عليهم.

وتؤكد مديرية الصحة انه لاتوجد حالات مؤكدة او مشتبهة بها بكورونا من ابناء المحافظة ولكنها تؤكد على إتباع إجراءات النظافة العامة وعدم الاختلاط و التزاحم فى الاماكن العامة وغسيل الايدى بصفة مستمرة للوقاية من المرض .

وفى نفس السياق تؤكد جاهزية المستشفيات وفرق الطب الوقائى لترصد الحالات المشتبهه بها سواء من محافظة السويس او المحافظات المجاورة.

وتهيب بجميع المواطنين عدم تداول اى معلومات عن الصحة إلا من المصادر الرسميه وانه فى حالة وجود حالات سيتم الاعلان عنها فورًا فى ظل المصداقية المعهوده منا وعدم إثاره الرأى العام دون التأكد من المعلومات .

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