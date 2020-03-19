اكتشاف حالتي إصابة بـ فيروس كورونا بـ السويس





وفى نفس السياق تؤكد جاهزية المستشفيات وفرق الطب الوقائى لترصد الحالات المشتبهه بها سواء من محافظة السويس او المحافظات المجاورة.





وتهيب بجميع المواطنين عدم تداول اى معلومات عن الصحة إلا من المصادر الرسميه وانه فى حالة وجود حالات سيتم الاعلان عنها فورًا فى ظل المصداقية المعهوده منا وعدم إثاره الرأى العام دون التأكد من المعلومات .



