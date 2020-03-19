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محافظات

بسبب كورونا.. إجراءات هامة لـ أوقاف بني سويف قبل صلاة الجمعة

الخميس 19/مارس/2020 - 08:29 م
ابو حطب
ابو حطب
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محمد عبد الحليم

قال الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف  إنه  تقرر  غلق جميع  دورات مياه المساجد علي مدار الساعة طوال اليوم  وذلك بعد العودة والاستشارة من أهل الخبرة من الأطباء والذين يعدون في تلك الظروف هم أهل الذكر وأهل النصيحة.


وقال  وكيل الوزارة  لـ "صدي البلد " إنه تم التنبيه علي الخطباء  والأئمة بالمساجد الا تزيد الخطبة عن ربع ساعة "15 دقيقة"  فقط.


وأضاف  " أبو حطب "  أنه تم التنبيه أيضا علي الأئمة والخطباء الإلتزام بموضوع الخطبة وعنوانها غدا "  الأخذ بالأسباب الظاهرة والباطنة".


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وهدد  وكيل الوزارة  كل مخالف بإحالته  للتحقيق، مشيرا إلي أنه تمت إحالة  داعية كبير الجمعة الماضي  إلي المحاكمة التأديبية  لعدم التزامه  بتوقيت الخطبة وموضوعها  وتم إيقافه 3 شهور وإحالته إلي  المحاكمة التأديبية .


 واختتم أبو حطب  بأنه  تم البدء في تعقيم وتنظيف  المساجد من الداخل بالمطهرات والمنظفات  المطلوبة في مثل تلك  الحالات .

 

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