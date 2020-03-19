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محافظات

بعد تسجيلها حالات كورونا.. إجراءات رادعة من دمياط لحماية مواطنيها

الخميس 19/مارس/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

قامت محافظة دمياط بحزمة التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" ، حيث  تم تنفيذ عدد من حملات التطهير داخل المصالح الحكومية المنتشرة على مستوى المحافظة.


وشنت ، اليوم،  ادارتا البيئة واحدى الجمعيات الاهلية، حملة تطهير بالمصالح الحكومية حيث استهدفت تلك الحملة عدد من المواقف بمدينة دمياط منها موقف رأس البر وعزبة البرج و أسفل الكوبري العلوى وكذلك سيارات سرفيس السنانية وأيضًا بعض المنشآت الحيوية منها مديرية الأمن، إدارة المرور و مقر هيئة الرقابة الإدارية بمدينة دمياط ..


ومن جانبها اكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،ان حملات التطهير مستمرة بجميع المصالح الحكومية والاماكن العامة والمواقف العامة لحين ان يتم تطهير المحافظة بالكامل.


وأضافت انها شددت على تكثيف الحملات بالاماكن العامة والتجمعات والتوعية لدى المواطنين بخطورة انتشار الفيروس ، وطرق الوقاية منه والعمل على التطهير بشكل دائم في المنازل .



بعد تسجيلها حالات كورونا.. إجراءات رادعة من دمياط لحماية مواطنيها
بعد تسجيلها حالات كورونا.. إجراءات رادعة من دمياط لحماية مواطنيها
بعد تسجيلها حالات كورونا.. إجراءات رادعة من دمياط لحماية مواطنيها
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