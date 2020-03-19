AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين : ندرس إنتاج كولونيا 555 وتوزيعها بالأسواق كمطهرات .. شاهد

الخميس 19/مارس/2020 - 09:18 م
كولونيا 555
كولونيا 555
Advertisements
محمد صبيح
تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إعادة إنتاج منتجات قسمة والشبراويشي ومنها كولونيا 555 من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية بشكل كبير لإعادة توزيعها في الأسواق كأحد أبرز المطهرات في السوق.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيجري توفيرها داخل المجمعات الاستهلاكية بشكل عاجل لافتا إلى أنها تعد أعلى نسبة تركيز للكحول، وتصل في بعضها إلى 90% موضحا أن شركة السكر للصناعات التكاملية تعد أكبر منتج للكحول في مصر.

وقال سامي عقرب مدير فرع لدى مجمعات الأهرام لـ صدى البلد إنه سيتم توفير كولونيا 555 بفروع المجمعات بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح أن كولونيا 555 مطهر للجسم تستخدم بعد الحلاقة أو غيرها لتطهير الأجسام من الفيروسات.

وتنتج شركة السكر للصناعات التكاملية كولونيا 555، وتنقسم الشركة لعدة قطاعات منها قطاع مصانع العطور والخلاصات باسم "قسمة والشبراويشي"، وأكدت عبر موقعها الرسمي، أنها من أشهر العلامات التجارية في صناعة العطور ومستحضرات التجميل في مصر، حيث يعود تاريخها إلى منتصف القرن الماضي.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة، قررت منع تصدير الكحول بكل أنواعه خاصة المستخدم في صناعة المطهرات والماسكات والمطهرات ومستلزمات الوقاية، بهدف توفيره للسوق الداخلى، خلال الفترة الحالية.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيتم عقد اجتماع مع شركة السكر والصناعات التكاملية، بهدف إعادة توزيع الكحول الإيثيلي والمستخدم في تطهير المنشآت، موضحا أن هذه الشركة تعد أكبر منتج للكحول في مصر.
 
وأضاف «المصيلحي»، خلال لقاء على «قناة الأولى المصرية» ببرنامج «التاسعة»؛ إن الجهات المستهدفة هي المستشفيات والمصانع وأماكن التجمعات الكبرى، وسيتم توفير منتجات "555 وقسمة والشبراويشى" في المجمعات الاستهلاكية قريبًا، والتي تعد أعلى نسبة تركيز للكحول، وتصل في بعضها إلى 90%.

وأشار «المصيلحي» إلى إن العجز الذي حدث في منتجات المطهرات الكحولية نتيجة أن معظمها ينتج من القطاع الخاص ولم يكن هناك إقبال من الأساس عليها قبل تطورات فيروس كورونا؛ مشيرا إلى أنه تتم دراسة طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية.

وأكد «المصيلحي»، أنه التقى مع الجهات المعنية بتوفير السلع الأساسية وتم التأكد أن كافة الخامات اللازمة لإنتاج السلع الغذائية المتواجدة الفترة الحالية تكفي لمدة 4 أشهر قادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إقبال المواطنين عليها كمعقم يدوي.. من هو الشبراويشي مؤسس مصانع الكولونيا في وسط البلد؟.. فيديو

من أم كلثوم لـ كورونا.. كولونيا 555 المصرية تعقيم و«ريحة حلوة»

التموين: ندرس طرح الكمامات والمطهرات على البطاقات التموينية لمكافحة كورونا .. شاهد

ترشيحاتنا

الاستئناف تصدم الزمالك فى قمة الأهلي المؤجلة بالدوري

لو ملقتش كحول.. إليك بديل قوي للمطهرات بعد ارتفاع أسعارها

أخبار الرياضة.. وفاة نجل نجم بيراميدز.. قرار جديد من الأهلي.. شيكابالا يهاجم اتحاد الكرة

لعنة كورونا تعرضك لـ50 ألف جنيه غرامة و3 سنوات سجن.. تفاصيل

10 مباريات .. تقليص عقوبة محمود كهربا نجم الأهلى وعاشور الزمالك

التعليم : طارق شوقي سيعلن تفاصيل جديدة تطمئن الجميع في بيان بعد قليل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد على فيات 500X وطرح فئات جديدة من السيارة.. تعرف على مواصفاتها

بعد فراق 3 أسابيع بسبب كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل أم مع طفلتها حديثة الولادة

هنموت من غير كورونا.. أهالي قرية في الشرقية ينشرون براميل مطهرات في الشوارع