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بسبب كورونا.. وزير التموين: دراسة طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية

الخميس 19/مارس/2020 - 02:21 ص
كولونيا 555
كولونيا 555
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم عقد اجتماع عصر اليوم، الخميس، مع شركة السكر والصناعات التكاملية، بهدف إعادة توزيع الكحول الإيثيلي والمستخدم في تطهير المنشآت، موضحا أن هذه الشركة تعد أكبر منتج للكحول في مصر.

وأضاف «المصيلحي»، خلال لقاء على «قناة الأولى المصرية» ببرنامج «التاسعة»؛ إن الجهات المستهدفة هي المستشفيات والمصانع وأماكن التجمعات الكبرى، وسيتم توفير منتجات "555 وقسمة والشبراويشى" في المجمعات الاستهلاكية قريبًا، والتي تعد أعلى نسبة تركيز للكحول، وتصل في بعضها إلى 90%.

وأشار «المصيلحي» إلى إن العجز الذي حدث في منتجات المطهرات الكحولية نتيجة أن معظمها ينتج من القطاع الخاص ولم يكن هناك إقبال من الأساس عليها قبل تطورات فيروس كورونا؛ مشيرا إلى أنه تتم دراسة طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية.

وأكد «المصيلحي»، أنه التقى مع الجهات المعنية بتوفير السلع الأساسية وتم التأكد أن كافة الخامات اللازمة لإنتاج السلع الغذائية المتواجدة الفترة الحالية تكفي لمدة 4 أشهر قادمة.

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