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أخبار العالم

ملك الأردن يبحث مع خادم الحرمين التعاون لمواجهة كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 10:01 م
ملك الأردن يبحث مع
ملك الأردن يبحث مع خادم الحرمين التعاون لمواجهة كورونا
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القسم الخارجي
أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحث هاتفيا، مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سبل التعاون والتنسيق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد أن السعودية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال في خطاب متلفز، الخميس، إن "السعوديين أظهروا قوة وثباتا في مواجهة أزمة كورونا"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف: "إننا نمر بمرحلة صعبة مثل العالم كله، ولكننا سنبذل الغالي والرخيص للحفاظ على صحة المواطنين".

وأشاد بأداء الشعب السعودي في الأزمة: "إن ما أظهرتموه من قوة وثبات في هذه المرحلة الصعبة وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية يعد أحد مرتكزات نجاح جهود الدولة".

ووجه خادم الحرمين الشريفين، الشكر للأطقم الطبية التي تعمل على الحفاظ على صحة المواطنين.
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