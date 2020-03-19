بعد محايلة 4 سنوات.. اِعرف المطرب المتسبب في زواج جنات

قالت المطربة جنات، إنها تعرفت على زوجها قبل الارتباط به بـ 4 أعوام، مشيرة إلى أنه احد جيرانها وتعرف عليها وحصل على رقم هاتفها وبدأت بينهما قصة حب.





وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج " معكم"، المذاع على " سي بي سي"، والذي تقدمه الإعلامية "منى الشاذلي"، : " كلمني مرتين في التليفون وفي المرة الثالثة قالي انا بحبك وعايز اتجوزك، قلت له أنت بتهزر ولا ايه، مضيفة ، محمد جوزي طيب زيادة عن اللزوم ".





وأكدت جنات، أنها لم تكن تفكر في الزواج مطلقا قبل أن تقابل زوجها، موضحة أنها كانت مؤمنة بنظرية الحب من أول نظرة ولكنها اكتشفت أن هذه النظرية خطأ.





وأشارت جنات، أنها في موضوع الحب والزواج لا يمكن أن تجامل أحدا، منوهة أن صاحب الفضل في زواجهما هو المطرب هشام عباس الذي قرب بينهما .





وتابعت جنات: " هشام كلمني وقالي ردي على محمد وهو عريس كويس وفضل يحاول يقرب بينا 4 سنين لحد ما حبيته واتجوزنا".