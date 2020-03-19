AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد محايلة 4 سنوات.. اِعرف المطرب المتسبب في زواج جنات

الخميس 19/مارس/2020 - 10:38 م
جنات
جنات
Advertisements
قالت المطربة جنات، إنها تعرفت على زوجها قبل الارتباط به بـ 4 أعوام، مشيرة إلى أنه احد جيرانها وتعرف عليها وحصل على رقم هاتفها وبدأت بينهما قصة حب. 

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج " معكم"، المذاع على " سي بي سي"، والذي تقدمه الإعلامية "منى الشاذلي"، : " كلمني مرتين في التليفون وفي المرة الثالثة قالي انا بحبك وعايز اتجوزك، قلت له أنت بتهزر ولا ايه، مضيفة ، محمد جوزي طيب زيادة عن اللزوم ".

وأكدت جنات، أنها لم تكن تفكر في الزواج مطلقا قبل أن تقابل زوجها، موضحة أنها كانت مؤمنة بنظرية الحب من أول نظرة ولكنها اكتشفت أن هذه النظرية خطأ.

وأشارت جنات، أنها في موضوع الحب والزواج لا يمكن أن تجامل أحدا، منوهة أن صاحب الفضل في زواجهما هو المطرب هشام عباس الذي قرب بينهما .

وتابعت جنات: " هشام كلمني وقالي ردي على محمد وهو عريس كويس وفضل يحاول يقرب بينا 4 سنين لحد ما حبيته واتجوزنا". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيادة عن اللزوم.. 7 أعراض لـ الحب المبالغ فيه تعرف عليها

لو بتفكرى فى الجواز.. احذري 3 أنواع من الرجال.. تعرف على أعراض وطرق علاج فوبيا الوقوع في الحب.. 11 سبب يخلوكي تتجوزي البيست فريند.. وسبب هروب البنات من بيت العيلة

تعرضت للخيانة ومش هتجوز.. رانيا يوسف تكشف أسرارا جديدة عن حياتها

لماذا تخشى الفتيات من الزواج هذه الفترة؟ استشاري يجيب.. فيديو

من الأهرامات لـ السور العظيم.. قصص حب مصريات وصينيين في بلاد كورونا

جنات تتلقى رسالة رومانسية من زوجها في عيد الحب

ترشيحاتنا

التموين : ندرس إنتاج كولونيا 555 وتوزيعها بالأسواق كمطهرات .. شاهد

وزير التعليم: سنتخذ الاحتياطات والتدابير لإتمام امتحانات الثانوية العامة والدبلومات في موعدها

عاصي الحلاني يوجه رسالة لجمهوره: يا رب أنت الشافي

رسميا .. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من غدٍ الجمعة

حقيقة ظهور الشمس حمراء في السعودية.. تفاصيل

قبل جلسة الغد الحاسمة.. تفاصيل عرض الأهلي لـ حسام عاشور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوب من هذا المشروب على الريق يقوي مناعتك ضد كورونا

مثقفة وبنظارة.. سولاف فواخرجي بإطلالة أنيقة في فصل المدرسة

موعد طرح سيارة فولكس فاجن باسات 2020