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أخبار العالم

بشرى سارة.. السعودية تنجح فى كشف التسلسل الجيني لفيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:38 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميس رضا

نجح مختبر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في المملكة العربية السعودية في كشف التسلسل الجيني الكامل لفيروس كورونا الجديد ( SARS-CoV-2 ) من حالات إيجابية لمرض كوفيد-19.


وذكر المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني: "إن التحليل الجيني لفيروس كورونا الجديد ( hCoV-19 ) أمر مهم لفهم تطور فيروس كورونا الجديد ومعرفة انتشاره".


وأضاف : " يعد فيروس كورونا الجديد من الفيروسات الناشئة ، لذلك من المهم تطوير اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا وتحوره ورصد التطور العالمي للفيروس".


تساعد دراسة ومعرفة التسلسل الجيني لفيروس كورونا الجديد والمعلومات المرتبطة بهذا المجال على اكتشاف أنماط انتقال الفيروس ومقارنته بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي ظهرت في العام 2012م وكذلك يساعد في تطوير اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا الجديد.

 

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