احتمالية مد فترة تعليق الدراسة بسبب كورونا .. وزير التعليم يوضح .. فيديو

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن وزارة الصحة هي التي تحدد استمرار تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا .





وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما نشاهده يقول أنا بحاجة إلى المزيد من الوقت للحد من انتشار فيروس كورونا وعلينا تقليص أعداد المصابين"، ولا اعتقد العودة للدراسة بعد أسبوع من الآن ونحن نخطط لأسوء سيناريو ممكن".





وتابع طارق شوقي:" 6 دول تطلب استخدام نظام التعليم في مصر لتطبيقه، والمنصة الرقمية سيتم إتاحتها مع المكتبة الرقمية وذلك بفضل البنية التحتية الإلكترونية التي تم تنفيذها في مصر".





وتابع:" جدول امتحانات التعليم الفني تم إقراره وامتحانات الصف الاول والثاني الفني سيكون مشابه لما يحدث في التعليم العام لأننا لن نقدر جلب الطلاب في لجان في المدارس".





وأكمل وزير التربية والتعليم:" منصة التواصل الرقمية بين المعلم والطالب متواجدة في 55 ألف مدرسة و12 مرحلة دراسية في حوالي 120 مادة وتواجد 6.5 مليون فصل افتراضي".





ولفت الوزير إلى أن نظام الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة سيخضعون إلى امتحانات بطريقة المشروعات في جميع سنوات النقل.