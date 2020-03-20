ميدو جابر يدعم مؤمن زكريا في تحدي بكرة المنديل.. فيديو

حرص ميدو جابر لاعب فريق مصر المقاصة، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على المشاركة في تحدي البقاء بالمنزل، وهو التحدي الذي أطلقه عدد من نجوم كرة القدم، لتشجيع الجماهير على البقاء في منازلهم؛ للحد من انتشار فيروس كورونا العالمي.





ونشر الحساب الرسمي لـ ميدو عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "، فيديو وهو يستعرض مهاراته بـ"بكرة مناديل" بعد استخدام معقم اليدين.



