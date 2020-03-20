ميدو جابر يدعم مؤمن زكريا في تحدي بكرة المنديل.. فيديو

حرص ميدو جابر لاعب فريق مصر المقاصة، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على المشاركة في تحدي البقاء بالمنزل، وهو التحدي الذي أطلقه عدد من نجوم كرة القدم، لتشجيع الجماهير على البقاء في منازلهم؛ للحد من انتشار فيروس كورونا العالمي.
ونشر الحساب الرسمي لـ ميدو عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "، فيديو وهو يستعرض مهاراته بـ"بكرة مناديل" بعد استخدام معقم اليدين.
وحرص ميدو جابر على دعم زميله مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى خلال الفيديو، والذى يعانى من مرض فى العضلات.
وحرص مؤمن زكريا، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على المشاركة في تحدي البقاء بالمنزل، وهو التحدي الذي أطلقه عدد من نجوم كرة القدم، لتشجيع الجماهير على البقاء في منازلهم؛ للحد من انتشار فيروس كورونا العالمي.
ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لـ مؤمن زكريا باستعراض مهاراته بـ"بكرة مناديل" بعد استخدام معقم اليدين.
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#stayathomechallenge🏡⚽️ @momen_zakarya88 ♥️♥️
A post shared by Mohammed Gaber Mido (@mohammmed_gaber_mido) on