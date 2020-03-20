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رياضة

رئيس الليجا يعلن الموعد المحتمل لعودة الدوري الإسباني

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:25 ص
خافيير تيباس رئيس
خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا
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محمد السعيد
أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية، عن الموعد المحتمل، لعودة مسابقة الدوري الإسباني.

وكان الاتحاد الإسباني، أعلن الأسبوع الماضي، إيقاف مسابقة الدوري الإسباني، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت إذاعة " كادينا كوبيه" الإسبانية، أن خافيير تيياس تحدث عن إمكانية عودة مسابقة الدوري الإسباني، يوم 14 مايو المقبل، وذلك على هامش اجتماعه مع رؤساء أندية الليجا، أمس، الخميس.

وتابعت الصحيفة، أن تيباس أكد إقامة مباريات الدوري الإسباني كل 48 ساعة، من أجل إنهاء مسابقة الليجا، قبل نهاية شهر يونيو.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد  58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.


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