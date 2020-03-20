ماجي الحلواني: حمادة إمام كان بيحب يسمع رأيي في التعليق على المباريات

قالت الدكتورة ماجي الحلواني، عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة سابقا، وزوجة الكابتن الراحل حمادة إمام، المعلق الرياضي الشهير، إنه كان دائما ما يتواصل معها أثناء تعليقه على المباريات، ليسمع رأيها.





واضافت "الحلواني" خلال حوارها لـ "اخبار مصر" مع المذيع ايمن عدلي، انها كانت تتابع مباريات ابنها حازم امام باستمرار، وكانت تدون ملاحظاتها علي شرائط التسجيلات سواء تقييم اداء او تاريخ المباريات.





واشارت، إلي أن لقب "الثعلب" أطلقه الناقد الرياضي نجيب المستكاوي، وهو يشير الي ذكاء حمادة امام في الملعب.





واوضحت، انها تفتخر بابنها حازم كثيرا، لافتة الي ان كابتن حمادة امام كان يبتعد عن التعليق علي مباريات حازم لتجنب الحرج.



