AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ماجي الحلواني: حمادة إمام كان بيحب يسمع رأيي في التعليق على المباريات

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:32 م
دكتورة ماجي الحلواني
دكتورة ماجي الحلواني
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الدكتورة ماجي الحلواني، عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة سابقا، وزوجة الكابتن الراحل حمادة إمام، المعلق الرياضي الشهير، إنه كان دائما ما يتواصل معها أثناء تعليقه على المباريات، ليسمع رأيها.

واضافت "الحلواني" خلال حوارها لـ "اخبار مصر" مع المذيع ايمن عدلي، انها كانت تتابع مباريات ابنها حازم امام باستمرار، وكانت تدون ملاحظاتها علي شرائط التسجيلات سواء تقييم اداء او تاريخ المباريات.

واشارت، إلي أن لقب "الثعلب" أطلقه الناقد الرياضي نجيب المستكاوي، وهو يشير الي ذكاء حمادة امام في الملعب.

واوضحت، انها تفتخر بابنها حازم كثيرا، لافتة الي ان كابتن حمادة امام كان يبتعد عن التعليق علي مباريات حازم لتجنب الحرج.

وتابعت الدكتورة ماجي الحلواني،: أن المعلقين معظمهم اخذوا من الكابتن الراحل حمادة إمام العديد من الجمل الشهيرة ومنها "ياولد ياولد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. أحدث ظهور لنجم نادي الزمالك حازم إمام

في بطولة الجمهورية.. المصري تحت 20 عاما يفوز على دجلة 4-3

والدة حازم أمام: كنت أتمنى أن أصبح ضابطة بالجيش المصري.. فيديو

والدة حازم إمام تكشف تفاصيل دخولها الجامعة فى سن الـ 16 عاما.. فيديو

ماجى الحلواني: السوشيال ميديا أثرت بشكل سلبي على العديد من الأحداث المهمة.. فيديو

ترشيحاتنا

العشاء الأخير.. توفي الابنان ولحقت بهما الأم والباقون يحتضرون

بعد فيديوهات كورونا ..ماذا يحدث داخل مستشفى دمياط العام ؟

بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا

وفاة جديدة و66 إصابة.. أخر إحصائيات كورونا في المغرب

خد مصليتك معاك.. 9 تعليمات مهمة لتجنب كورونا في صلاة الجمعة

هل تنتظر مصر هجمات منظمة لـ الجراد الأسود بالمناطق الحدودية .. اعرف الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة قتل كورونا بالأعشاب

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم

بمكياج صاخب وفستان ملفت.. منة عرفة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير