مدة فترة إغلاق نادي الزمالك لمدة أسبوع قابل للتجديد

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك مد فترة إغلاق النادي لمدة أسبوع آخر قابلة للتجديد في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا و تمشيا مع قرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بإغلاق الأندية الشعبية وحفاظا على سلامة وصحة أعضاء النادي .
يأتى ذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم .
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.