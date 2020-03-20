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رياضة

مدة فترة إغلاق نادي الزمالك لمدة أسبوع قابل للتجديد

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:56 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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منتصر الرفاعى
قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك مد فترة إغلاق النادي لمدة أسبوع آخر قابلة للتجديد في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا و تمشيا مع قرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بإغلاق الأندية الشعبية وحفاظا على سلامة وصحة أعضاء النادي .


يأتى ذلك بناء على توجيهات  رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم . 

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
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