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برلمان

الحرية المصري ينظم ندوة للتوعية بـ كورونا في الغربية

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:02 م
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى
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عمرو خليفة
نظمت أمانة الغربية بحزب الحرية المصري، ندوة عن الوقاية من فيروس كورونا، للدكتور أيمن رشوان؛ تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب؛ وشريف أنور أمين عام الحزب بالمحافظة ودعاء عريبي أمين عام الشئون السياسية والبرلمانية؛ من حيث الأعراض وسبل الوقاية، وذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقها الحزب، على مستوى محافظات الجمهورية.

وشملت الندوة الحديث عن كيفية اتخاذ الإجراءات لمواجهة تهديدات فيروس كورونا وتوعية كافة العاملين والأعراض وأسباب انتقال العدوى وطرق الوقاية.

وقالت دعاء عريبي؛ إن الهدف من الندوة هو إلقاء الضوء على الفيروس المستجد وطرق الوقاية منه؛ وأضافت أن الحكومة تعمل بكفاءة كبيرة على إدارة الأزمة ومواجهة كورونا وما اتخذته القيادة السياسية من إجراءات شديدة لحماية المصريين من الإصابة بالعدوى لقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى الشعب المصرى بما يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى على علم وإدراك كاملين بما يريده الشعب ولا يتوانى لحظة واحدة فى اتخاذ مثل هذه القرارات الشعبية المهمة وفى التوقيتات المناسبة.

وأضافت أمين عام الشئون السياسية والبرلمانية بحزب الحرية المصري بالغربية: علينا الاستفادة من تجارب الدول التي شهدت إصابات عديدة، خلال الأيام الماضية، لعدم تكرار الأخطاء التي تسببت في زيادة انتشار الفيروس في مدة زمنية قصيرة، وأشارت إلى أن المواطنين عليهم دور كبير في مواجهة الفيروس، وذلك من خلال مساعدة الحكومة بالالتزام بتنفيذ القرارات.

ومن جانبه قال المحاسب شريف أنور أمين عام الحزب بالغربية؛ إن ذلك يأتي في إطار حملة الحزب الرئيسية، «احمي نفسك احمي بلدك» والتي يشارك فيها الحزب بجهود اعضائه خدمة لهذا البلد العظيم وإيمانا بدور الأحزاب السياسية في المشاركة الفاعلة في الشارع في مثل هذه الأزمات التي لا ينبغي أن تتصدى لها كتائب الحكومة وحدها؛ كذلك تفعيلا للدور المجتمعي لحزب الحرية المصري بأهمية نشر الوعي الصحي بين المواطنين وخاصة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة المصرية.

وأضاف أن الحزب يعمل على إيصال رسائل توعية إلى كافة المواطنين لنشر الوعي بينهم عن طرق الوقاية من فيروس كورونا.
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