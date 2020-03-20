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فن

بالفيديو.. مدحت عاصم يطرح ثاني أغنيات ألبومه عبر يوتيوب

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:10 م
مدحت عاصم يطرح ثاني
مدحت عاصم يطرح ثاني أغنيات ألبومه عبر يوتيوب
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محمد نحلة
طرح المطرب مدحت عاصم  ثاني أغنياته "اسأل قلبك"، هو نفس ا سم الألبوم، حيث قام بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب. 

أغنية "اسأل قلبك" كلمات أحمد اليسري، ألحان مغربي، توزيع أحمد إيهاب، جيتار أحمد حسين، تصوير أحمد يسري، إخراج نهي غنيم" في ثاني تعاون معها بعد أغنية "حضن الوداع". 

وتأتي أغنية "اسأل قلبك" ضمن ميني ألبوم يحمل نفس الاسم  "اسأل قلبك" والذي يتضمن خمس أغنيات يتم طرحه تباعا بطريقة السينجل أغنية كل شهر.

يذكر أن مدحت عاصم طرح من قبل أغنية "ولا يوم" وأغنية "حبيبي قمر الليلة" وأغنية "حضن الوداع" ويجهز حاليا لحفل غنائي من المقرر إقامته في شهر أبريل المقبل.
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