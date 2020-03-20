بالفيديو.. مدحت عاصم يطرح ثاني أغنيات ألبومه عبر يوتيوب

طرح المطرب مدحت عاصم ثاني أغنياته "اسأل قلبك"، هو نفس ا سم الألبوم، حيث قام بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.





أغنية "اسأل قلبك" كلمات أحمد اليسري، ألحان مغربي، توزيع أحمد إيهاب، جيتار أحمد حسين، تصوير أحمد يسري، إخراج نهي غنيم" في ثاني تعاون معها بعد أغنية "حضن الوداع".





وتأتي أغنية "اسأل قلبك" ضمن ميني ألبوم يحمل نفس الاسم "اسأل قلبك" والذي يتضمن خمس أغنيات يتم طرحه تباعا بطريقة السينجل أغنية كل شهر.



