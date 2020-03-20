الأهلى والتخلص من الأساطير.. هل ينضم حسام عاشور لسابقيه من نجوم الأحمر؟





تتولى إدارة النادى الأهلى فى الوقت الحالى، مسألة تجديد عقود رباعى الفريق أحمد فتحى و حسام عاشور ووليد سليمان، بالإضافة للحارس شريف إكرامي، واستغلت الإدارة فترة توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا، لتنهى مسألة التجديد لرباعي الفريق.





ونجحت الإدارة بقيادة محمود الخطيب، فى التجديد لوليد سليمان لمدة موسمين، والاقتراب من حسم التجديد لأحمد فتحى، ولكن الوضع بالنسبة لشريف إكرامى لم يحسم فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن الأهلى بنهاية الموسم وإعلانه رسميًا ذلك، وترددت أقاويل قوية بتوقيعه لفريق بيراميدز.





بينما تلقى قائد النادى الأهلى التاريخي حسام عاشور صدمة كبيرة، بعد إبلاغ الإدارة له، بعدم احتياج رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لخدماته فى الموسم القادم، ورفضه التجديد له.





ويرفض فايلر فكرة التجديد لحسام عاشور لاعب خط الوسط لمدة موسم أخر، فى ظل عدم قناعته بقدرات قائد الأهلى التاريخى الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى فريق.





مسألة تجديد عقد حسام عاشور مع الأهلي أصبحت صعبة فى ظل عدم مشاركة عاشور مع الفريق فى أى مباراة منذ تولى رينيه فايلر القيادة الفنية، وعلى الرغم من رغبة لجنة التخطيط بالنادى بالتمديد لقائد الأهلي التاريخي مثل زملائه إكرامى وفتحى وسليمان، إلا أن إحتياجات فايلر ورغباته هى التى تنفذ فى النهاية.





ويتساءل الجميع عن مصير عاشور إذا كان قرار فايلر نهائيًا ورفض فكرة تجديد تعاقده، فهل سيعتزل قائد الأهلى التاريخى مثل من سبقوه وأخرهم عماد متعب، أم سيتجه لخوض تجربة جديدة ؟





ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، ماذا قدم حسام عاشور مع الأهلى على مدار تاريخه، ومصيره فى المرحلة المقبلة، على النحو التالى:-





* شارك حسام عاشور فى ٤٧١ مباراة مع الأهلى بمختلف البطولات، نجح فى إحراز ٣ أهداف وصناعة ١٧ هدفا.





* توج عاشور مع القلعة الحمراء بالعديد من البطولات، وأصبح القائد التاريخى للنادى الأهلى ، فحصل مع الأهلى على ١٧ بطولة للدور المصرى، و٣ بطولات لكأس مصر، و٨ بطولات من السوبر المصرى، بالإضافة إلى ٥ بطولات من دورى أبطال أفريقيا، و٥ بطولات سوبر أفريقى، وبطولة واحدة للكونفدرالية الأفريقية، وشارك مع الأهلي فى ٣ نسخ من بطولة كأس العالم للأندية.





* بداية حسام عاشور كانت ضمن صفوف الناشئين بالنادى الأهلى ، وتدرج حتى صعد للفريق الأول.













* شارك عاشور فى ٥ مباريات فقط بالموسم الحالى، ٢٠١٩/٢٠٢٠، بجميع المسابقات، ولم يصنع أو يسجل أى أهداف، ومنذ تولى فايلر المدير الفنى للفريق القيادة الفنية لم نشاهد حسام إلا نادرًا ودائمًا يكون خارج قائمة المباريات.





هل يعتزل عاشور داخل النادى الأهلى مثل من سبقوه من نجوم الفريق؟





حتى الأن لم يحسم حسام عاشور قراره النهائى بشأن الاعتزال داخل الأهلى ، أو الرحيل وخوض تجربة جديدة.





فقرار الرحيل سيكون ليس سهلًا على اللاعب، لأنه لم ينتقل لأى فريق ولم يلعب سوى للأهلى منذ مرحلة الناشئين.





والاعتزال لا يكون بالإجبار ايضًا، فى ظل تصريحات اللاعب المستمرة بقدرته على العطاء واللعب لمواسم قادمة، وعدم رغبته فى الاعتزال بالوقت الحالى.





حسام عاشور نماذج من نجوم الفريق وأساطيره، الذين فضلوا الاعتزال داخل القلعة الحمراء مثل حسام غالى وعماد متعب فى الآونة الأخيرة، وأمامه أيضًا شريف إكرامى الذى يفضل الرحيل وسبقه عبدالله السعيد.





القرار النهائى لنجم خط الوسط حسام عاشور صاحب الــ٣٤ عامًا، وبالتأكيد خبراته الطويلة مع الأهلى ستجعله لأخذ القرار الصحيح بالنسبة له ولتاريخه الطويل الحافل بالألقاب والانجازات.



