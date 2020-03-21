مبادرات صعيدية لمواجهة كورونا.. كيف تكاتف أهل المنيا ضد الفيروس؟

قام مجموعة من الشباب المنياوي بتنفيذ مبادرات إيجابية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قام الشباب بالقري والمدن بتعقيم دور العبادة والأماكن العامة والمنازل ونظافة الشوارع والميادين وتجميلها وتوزيع 4 آلاف بوستر للتوعية حفاظا على سلامة المواطنين من فيروس كورونا .





بدأت المبادرة المجانية بقرية طوة بمركز المنيا وقام الشباب ب تطهير المنازل ودور العبادة والأماكن العامة مجانا وقاموا بشراء المنظفات وأدوات التعقيم على نفقاتهم الخاصة.





وأوضح إيهاب أبو العمدة منسق المبادرة، أن الهدف من المبادرة مواجهة فيروس كورونا بالقرية والقري المجاورة من خلال تعقيم جميع الأماكن ونشر ثقافة النظافة العامة بين جميع المواطنين لمواجهة الفيروس





وأشار إلي تعاون جميع أهالي القرية مع شباب المبادرة وأبدوا استعدادهم للمشاركة في شراء أدوات النظافة والمطهرات وأدوات التعقيم حتي تكون القرية والقرى المجاورة خالية من أي إصابات، مشيرًا إلى أن المبادرة أظهرت روح التعاون والتكاتف والحب بين الجميع، معلنا أنه سيتم إقامة حفلا لتكريم شباب المبادرة على جهدهم.





وأضاف أن المبادرة تتكون من 20 شابا هم حسين كتيح ومحمد بهاء ربيع واحمد حبشي ومحمد فتحي وشريف حافظ ومحمود محمد عمر وكريم جداوي ومحمد عيد ومحمد رؤوف وعاطف محمد عبد الرازق ومحمد يحيي طهير ومحمد رمضان فهمي وأمين احمد علي وربيع محمود وشاهر صفوت وبكر محمد ربيع وحمدي فهمي ومحمود عبد وحسن محمد طه.





كما بدأ عدد من شباب حي شرق مدينة سمالوط في عمل حملات تعقيم لجميع منازل وميادين وشوارع الحي وذلك بالجهود الذاتية للحماية من فيروس كورونا مع طباعة وتوزيع أكثر من ٤ آلاف بوستر توعوي على منازل الحي.

حيث قاموا بتجميل ودهان كوبري ترعة الإبراهيمية المؤدي للحي فضلا عن تجديد ميدان عبد الهادي بالحى وجميع المبادرات بالجهود الذاتية وبدأت عقب تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ التي مرت بها البلاد للمساعدة في رفع تجمعات مياه الأمطار ومساعدة المتضررين.



جروب الشباب الذي قام بهذه الأعمال يضم كلا من: حلمى إسماعيل خضر، زيدان سيد زيدان، عمرو محمود السودانى ، مجدى محمود ، محمود منير المصرى، محمد صفوت الرشيدى، حماده نبيل شلقامى، فيصل عطا ابو السعود. جروب الشباب الذي قام بهذه الأعمال يضم كلا من: حلمى إسماعيل خضر، زيدان سيد زيدان، عمرو محمود السودانى ، مجدى محمود ، محمود منير المصرى، محمد صفوت الرشيدى، حماده نبيل شلقامى، فيصل عطا ابو السعود.









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