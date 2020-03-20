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رياضة

المقاصة يؤجل التدريبات ويمدد فترة الراحة لنهاية مارس

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة مد فترة راحة الفريق لأسبوع إضافي تنتهي بنهاية شهر مارس الجاري.

وجاء قرار الجهاز الفني بمد إجازة الفريق حرصا على سلامة اللاعبين، في ظل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الشباب والرياضة لايقاف النشاط الرياضي اسبوعين في ظل المخاوف من انتشار العدوى بفيروس كورونا، ونظرا لغموض توقيت استئناف بطولة الدوري.

واستقر الجهاز الفني للمقاصة بشكل مبدئي على استئناف تدريبات الفريق بداية من مطلع الشهر المقبل.

من جانبه أكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن تمديد راحة الفريق يأتي في إطار تنفيذ توجيهات مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، والذي سبق وأصدر  قرارا  بإيقاف تدريبات جميع الفرق بالنادي، التزاما بقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد بشكل مؤقت.

وطالب هويدي جميع طوائف الشعب بالالتزام بمنازلهم والابتعاد عن التجمعات وفقا لتعليمات وزارة الصحة لانحسار الفيروس ، وسلامة الشعب والوطن.
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