غرامات رادعة لمخالفي قرار غلق المحال والقهاوي.. والتموين تؤكد عدم وجود نقص بالسلع الأساسية.. أبرز اهتمامات صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي.

الأهرام:

ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه في إطار جهود الدولة لمحاصرة "فيروس كورونا" ومنع انتشاره ، بدأ تطبيق الغرامات الرادعة على المحال والمقاهي المخالفة قرار الإغلاق من السابعة مساء حتى السادسة صباحا؛ حيث قامت محافظة الجيزة بإغلاق وتشميع 200 مقهى ومطعم ومحل تجارى وكافيتريا لم تلتزم بتنفيذ قرار الاغلاق فى المواعيد المقررة وتوقيع غرامات رادعة عليها.



وأضافت أن أجهزة وزارة الداخلية واصلت متابعتها التزام أصحاب المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بمواعيد الفتح والإغلاق التي قررها مجلس الوزراء حتى 31 مارس واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.



ونقلت الصحيفة عن المهندس كامل الوزير وزير النقل قوله: إنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات لتحديث نظم الإشارات والتشغيل الإلكتروني لشبكة خطوط السكك الحديدية بالوجهين البحرى والقبلى بطول 1869 كيلو مترا وذلك بتكلفة 37 مليار جنيه.



كما نقلت عن وزير النقل قوله إن المنظومة الجديدة ستسهم في تأمين وسلامة حركة القطارات حيث سيتم استبدال النظام اليدوى لتشغيل البلوكات والتحويلات الذي يعمل حاليا ليحل محله نظام الكتروني يؤدى إلى توقف الحركة تلقائيا في حالات الخطر إلى جانب ذلك ستتم مضاعفة عدد الرحلات اليومية وتقليل زمن التقاطر لاستيعاب الزيادة المستمرة في حركة المسافرين.



في السياق ذاته، ذكرت "الأهرام" أن محمد سعيد رئيس شعبة شركات تكنولوجيا المعلوم ات أكد أنه في ظل أزمة فيرس (كوفيد 19) تعاظمت أهمية التعليم الإلكتروني الذي يجنب الطلاب عملية الاختلاط في الفصول المكتظة واحتمالات نقل العدوي.وقال إن مصر تتوافر فيها العديد من المنصات التعليمية المطورة محليا؛ فضلا عن العوائد الاقتصادية التي تعود على الدولة حين تستبدل بمنظومة التعليم التقليدية أخرى إلكترونية من حيث التكلفة والعبء على البنية التحتية.





وأضاف أنه فى هذه الظروف الاستثنائية يجب اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المصريين وتقديم الحلول البديلة لتقليل التجمعات من خلال التطبيقات عبر مختلف المنصات.







الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجه باتاحة الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان ارقام 105 و15335 من التليفون الثابت والمحمول عبر شبكات المحمول الاربع مجانا ودون تحمل المواطنين أي رسوم، كما وجه بإضافة 200 مقدم خدمة إضافى فى مراكز الشركة المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب اعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.



وأشارت إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحث مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة الاجراءات التي اتخذتها الشركات البترولية للوصول إلى التوافق البيئى بطرح مناقصات على الشركات العالمية الكبري لمعالجة مياه الصرف الصناعي لإنشاء وحدات المعالجة خاصة فى محافظتى السويس والبحر الاحمر.



وقال وزير البترول إن المحافظتين تضمان شركات جابكو والعامة والأمل وبتروجلف وزيتكو بالإضافة إلى شركتى السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للتوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعى على خليج السويس.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن وزارة التموين والتجارة أكدت أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع الأساسية بأى محافظة من محافظات الجمهورية، وأكدت ضخ كميات وفيرة من السلع يوميا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع "جمعيتى" وأن المخزون الاستراتيجى لها آمن ويكفى لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.



وشددت على شن حملات تفتيشية على الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تاجر يتعمد إخفاء السلع الغذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة من خلال بيعها في الفترة القادمة.







وفي موضوع ثان، ذكرت (الجمهورية) أن وزارة الخارجية أعلنت أن السفارة المصرية في الخرطوم تابعت إجراءات عودة المواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن قبل إغلاق الحدود البرية بين البلدين.



ونقلت عن السفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بأن منفذ قسطل/ اشكيت الحدودى بين مصر والسودان الشقيق ظل مفتوحا أمام عبور المواطنين المصريين المتواجدين في السودان الذين يرغبون فى العودة إلى أرض الوطن وذلك في إطار اتفاق بين الجانبين على ذلك قبيل إغلاق المعابر في إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها حكومتا البلدين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



أخبار اليوم:

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، أكدت البرقية تهنئة رجال القوات المسلحة بهذه الذكرى مؤكدين وفاؤهم بالمهام الوطنية التى يحملون امانتها بكل الصدق والاخلاص والتفاني، كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج أكد فيها امنياته ورجال الشرطة بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء لمصر.



وأشارت الصحيفة إلى أن "منتدى شباب العالم" بدأ إطلاق حملات توعية بدور الشباب من مختلف أنحاء العالم فى المساهمة فى التغيير الحقيقى للمستقبل وإدارة الأزمات والتحديات ، وتتضمن الحملات التدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وكذا الاجراءات الوقائية ضد الفيروس، كما تشمل نشر حزمة من الارشادات للتعريف بالفيروس وأعراضه وطريقة انتشار العدوى والاشخاص الاكثر عرضة للاصابة بالمرض وطرق الوقاية منه.



وأضافت أن ذلك يأتى في إطار الجهود المشتركة اقليميا ودوليا وعقب إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس بات وباء عالميا.



وفي السياق ذاته، ذكرت (أخبار اليوم) أن مجلس النواب أشاد بالاجراءت الاستباقية والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد إلى جانب توافر السلع الغذائية ووجود احتياطى استراتيجى كاف منها، وناشد المجلس المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية والتوجيهات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، كما ناشد ابناء الشعب بالبقاء فى المنازل وعدم التحرك او الخروج منها الا للضرورة منعا لانتشار الفيروس.



وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء فى بيان للمجلس استعرض فيه الخطوات التى اتخذتها الدولة في سبيل الوقاية واحتواء الفيروس، وأكد أنه يبارك هذه الخطوات الحاسمة ابتداء من القيادة السياسية التى وجهت بضخ مليارات الجنيهات حفاظا على صحة وسلامة أبناء الوطن.



وأشاد بالأداء الرائع للقوات المسلحة والاستجابة الكريمة، وقال إنها لم تبخل بجهد في اتخاذ كافة الإجراءات السريعة بأسلوب احترافى لتعقيم وتطهير كافة المؤسسات والمنشآت الحيوية والحكومية التى يرتادها عدد كبير من المواطنين.