صحة أسيوط تبحث عن 60 مواطنا قادمين من الخارج لتطبيق حجر منزلي عليهم

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم اتخاذ إجراءات مشددة وعاجلة تجاه القادمين من بعض الدول العربية والأجنبية وخاصة التي شهدت ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتنفيذ تعليمات وإرشادات وزارة الصحة في هذا الشأن .





وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار الفيروس حفاظا على حياة المواطنين .

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وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أنه بناء على توجيهات الوزير المحافظ عقب ورود المعلومات عن القادمين من الخارج تم على الفور عقد اجتماع عاجل لمدير إدارة ابنوب الصحية ومسئولي الطب الوقائي ومسئولي الأزمات بمديرية الصحة لحصر القادمين من الخارج بمركزي ابنوب والقوصية وباقي المراكز وتحديد أعدادهم وأماكنهم والبالغ عددهم 296 شخص قدموا عن طريق مطار القاهرة الدولي خلال شهري يناير وفبراير وخضعوا للفحوصات الطبية بالمطار .





وتابع : "وعلى الرغم من ذلك تم عمل فحص شامل لهم ومتابعة حالاتهم والمخالطين لهم وأسرهم لمدة أسبوعين وتأكد عدم إصابة أي منهم بفيروس الكورونا باستثناء 60 شخصا لم يتم التأكد من عناوينهم أو بياناتهم وجارى عمل الاتصالات اللازمة للوصول إلى بياناتهم وعناوينهم وتحديد فرق مكثفة للوصول إلى منازلهم وقياس حرارتهم والتعامل معهم وإعطائهم الإرشادات والتعليمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وعمل حجر منزلي لهم ووضع أنفسهم تحت العزل الذاتي في منازلهم بمتابعة كاملة ودورية من الإدارة الصحية بالمركز فضلا عن تكثيف حملات الرصد للوقوف على باقي العائدين من الخارج بطرق شرعية وغير شرعية ومعرفة أسمائهم والوصول إليهم .





وأشار الى انه لورود معلومات عن وجود بعض القادمين من الخارج بمركز القوصية وبعض مراكز وقرى المحافظة سواء من دول عربية أو أجنبية فانه يجرى اتخاذ الإجراءات السابقة للتعامل معهم والمتابعة الشديدة واللصيقة والمستمرة لهم وخضوعهم للعزل الذاتي بمنازلهم لمدة 14 يومًا .





يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد رفعت استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية) ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.