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تعليم

تعرف على مصير امتحانات طلاب الدراسات العليا في ظل أزمة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 01:46 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
حسم المجلس الاعلى للجامعات ، موقف امتحانات طلاب الدراسات العليا بالتزامن مع ظروف تعليق الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المجلس الاعلى للجامعات : يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحاناتها وفقًا لما تراه على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

وكان قد أجتمع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم (698) بتاريخ 21-3-2020، حيث استعرض المجلس الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لمنع إنتشار المرض وفى ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين. وفي بداية الجلسة ثمن المجلس قرارات الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين وجميع الجهود التي تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق ذلك.

كما ناشد المجلس المواطنين بضرورة الالتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من إنتشار العدوى، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد، كما وجه تحية تقدير وإجلال لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين والإداريين العاملين بالمستشفيات على الدور البطولي الذي يقومون به خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة الأمة.
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