شعراوى: غلق 4000 مركز تعليمى وتحرير300 مخالفة للمقاهي والمحلات بالمحافظات..صور

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ،اليوم السبت، حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات.





وأضاف شعراوى أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية فى غلق حوالي ٤٠٠٠ مركز تعليمي خاص على مستوى الجمهورية،لافتا إلى أن غرفة العمليات تتابع مع كافة المحافظات غلق الأسواق الأسبوعية، وجارى التأكيد على غلق كافة الأسواق لمنع التجمعات .





ونوه شعراوي إلى أنه تم التأكيد على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المقاهى والمحلات إعتبارًا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا وتوقيع غرامة مالية علي المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.





وأشار الوزير إلي أن المحافظات قامت بتحرير ما يقارب ٣٠٠ مخالفة للمقاهى والمحلات على مستوى المحافظات التي لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح شعراوي أن المحافظات مستمرة في عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمناطق الشعبية والاسواق ودور العبادة .