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محافظات

مشددًا على تطهير الشوارع.. محافظ كفر الشيخ يُطمئن المواطنين: السلع متوفرة.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 06:22 م
محافظ كفر الشيخ يطمئن
محافظ كفر الشيخ يطمئن على توافر السلع
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، غرب مدينة كفر الشيخ، شارع بور سعيد وسكة روينة، وسوق سيدي مبارك، للتأكد من عدم إقامة الأسواق الموسمية والأسبوعية للحد من تجمعات المواطنين، ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ. 

وجّه محافظ كفر الشيخ، باستمرار رش وتعقيم جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة، وبذل المزيد من الجهد وتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، مشددًا على رؤساء الأحياء باستكمال خطة التطهير.

وشدد المحافظ على متابعة تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن غلق المطاعم والكافيهات وكافة أماكن التجمعات ومنع تداول الشيشة، وغلق قاعات الافراح ودور المناسبات ومنع أي تجمعات وذلك في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا .

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الشركة العامة للتجارة للتأكد من جودة وتوافر السلع، وانتظام حركة البيع والشراء طبقًا للأسعار المقررة، مشددًا على مراقبة الغش التجاري والتأكد من تاريخ الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار الحملات التموينية والرقابية والمرور على الأسواق والمحلات العامة والصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية ومنافذ بيع السلع، في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية وضبط الأسعار .
مشددًا على تطهير الشوارع.. محافظ كفر الشيخ يُطمئن المواطنين: السلع متوفرة.. صور
مشددًا على تطهير الشوارع.. محافظ كفر الشيخ يُطمئن المواطنين: السلع متوفرة.. صور
مشددًا على تطهير الشوارع.. محافظ كفر الشيخ يُطمئن المواطنين: السلع متوفرة.. صور
مشددًا على تطهير الشوارع.. محافظ كفر الشيخ يُطمئن المواطنين: السلع متوفرة.. صور
مشددًا على تطهير الشوارع.. محافظ كفر الشيخ يُطمئن المواطنين: السلع متوفرة.. صور
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