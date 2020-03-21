مشددًا على تطهير الشوارع.. محافظ كفر الشيخ يُطمئن المواطنين: السلع متوفرة.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، غرب مدينة كفر الشيخ، شارع بور سعيد وسكة روينة، وسوق سيدي مبارك، للتأكد من عدم إقامة الأسواق الموسمية والأسبوعية للحد من تجمعات المواطنين، ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك بحضور، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.





وجّه محافظ كفر الشيخ، باستمرار رش وتعقيم جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة، وبذل المزيد من الجهد وتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، مشددًا على رؤساء الأحياء باستكمال خطة التطهير.





وشدد المحافظ على متابعة تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن غلق المطاعم والكافيهات وكافة أماكن التجمعات ومنع تداول الشيشة، وغلق قاعات الافراح ودور المناسبات ومنع أي تجمعات وذلك في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا





كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الشركة العامة للتجارة للتأكد من جودة وتوافر السلع، وانتظام حركة البيع والشراء طبقًا للأسعار المقررة، مشددًا على مراقبة الغش التجاري والتأكد من تاريخ الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



