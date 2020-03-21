كيف يكون الإحسان للوالدين بعد وفاتهما.. عالم أزهري يوضح

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق أن الله سبحانه وتعالى وصانا ببر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما وقال تعالى في كتابه (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا). كما أوصانا الله تعالى بذلك في أكثر من موضع بالقرآن الكريم.





وأضاف لـ"صدى البلد" ان ربنا أمرنا بعد عبادته مباشرة بالإحسان اليهما وعدم الإساءة لهما حتى بمجرد إظهار التأفف لهما وقال تعالى في ذلك "ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما".





وأوضح الأطرش أن الإحسان لهما في حياتهما يكون بسماع كلامهما والوفاء بعهدهما وطاعتهما الطاعة العمياء إلا إذا أمرك بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال تعالى في ذلك "وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا".





وقال رئيس الفتوى بالأزهر سابقا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "من أصبح وأمسى مرضيا لوالديه أصبح وأمسى وله بابان في الجنة ومن أصبح وامسى مسخطا لوالديه أصبح وأمسى وله بابان من نار. قيل وإن ظلماه قال الرسول وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه".





أما الإحسان لهما بعد وفاتهما يكون بالدعاء لهما والتصدق عنهما وتنفيذ عهدهما وإكرام صديقهما وإن وقف على قبرهما يقف وكأنهما أحياء.





أفضل الأدعية التي تقال للأم اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك.

اللهم أطل في عمرِها مع العافية في صحتها ودينها، واجعل اللهمَّ آخر كلامها من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنزلها منازل الشهداء والصدّيقين.

اللهمَّ لا تجعل لوالدتي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهمَّ وأقرَّ عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا. اللهم اجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها.

اللهم ارزقها عيشًا قارًّا، ورزقًا دارًّا، وعملًا بارًّا، اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قولٍ أو عمل، وباعد بينها وبين النار وبين ما يقربها إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل والدتي من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك.

ربّ لا تريني بِأُمي ضعفًا يبكيني، واجعلني بها من البارين يا أرحم الراحمين.

اللهم أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيا، اللهم اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهم أسعدها، ولا تحرمها من هذا الدعاء يا رب العالمين.

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الوَاسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك، وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك.

رب أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة أرح قلبها، واسعدها، واحفظها لي.

يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّى، وأسعِد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله.

اللهمَّ ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرها الذنوب، اللهمَّ اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْها إياها برحمتك يا أرحم الراحمين.