الصحة: بيان بآخر مستجدات أعداد الإصابة بفيروس كورونا بعد قليل.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه سيتم الإعلان عن آخر مستجدات وإعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال نصف ساعة من الآن، ونأمل انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا .





وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يجب على المواطنين تقليل المخالطة والتزام المنازل، بما يسهم في تقليل عدد الإصابات.





وتابع خالد مجاهد: "معظم الحالات المكتشفة لحالات قادمة من الخارج او حالات المخالطين لحالات مصابة، وبعض الحالات تماثلت الشفاء بشكل كامل وخرجت من مستشفيات العزل ومنهم طبيب وممرضة".





واكمل خالد مجاهد: " نناشد المواطنين بالامتثال إلى الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة ونمنع الاختلاط والتواجد في الشوارع وعدم التحايل على تلك القرارات".



