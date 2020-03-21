قرار جديد من التعليم بشأن المواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية

أصدرت وازرة التربية والتعليم قرارًا جديدًا لطلاب المدارس استمرارًا لتداعيات تعليق الدراسة في المدارس.





حيث قالت وزارة التربية والتعليم : بشأن المواد الدراسية التي خارج المجموع ومواد المستوى الرفيع والمواد العملية بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة، فيكتفي بتقييمهم عن أدائهم خلال الفترة من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى موعد تعليق الدراسة.





وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية، أعلنت خلالها استمرار العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني عن بعد من خلال الدخول على منصة ايدمودو الخاصة بالتواصل ، ومنصة ذاكر لشرح المواد الدراسية والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور بالاستعانة بالمصادر التعليمية المختلفة والمتوفرة على بنك المعرفة.



