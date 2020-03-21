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توك شو

محافظ القاهرة: عقوبات صارمة ضد مخالفي قرار غلق المطاعم والمقاهي.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 07:48 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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هاني حسين
قال  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن بعض المحال لم تلتزم بقرار الغلق في تمام السابعة مساء .

وأضاف  خالد عبد العال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  سنتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين  لقرار غلق المحال  وتوقيع عقوبات بالغلق لمدة شهر على 15 او 20 محل تجاري".

وتابع  خالد عبد العال:"  نناشد المواطنين بضرورة توافر الوعي ومساعدة الدولة من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا".

واكمل  خالد  عبد العال:"  نرفع الإشغالات في العتبة للتقليل من التجمعات، و لابد ان يتوافر  لدى أصحاب المحلات في العتبة  الوعي و يساعدوننا  في منع تفشي انتشار فيروس كورونا".

ولفت خالد عبد العال:"  نعمل على تقليل التجمعات وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات".
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