محافظ القاهرة: عقوبات صارمة ضد مخالفي قرار غلق المطاعم والمقاهي.. فيديو

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن بعض المحال لم تلتزم بقرار الغلق في تمام السابعة مساء .





وأضاف خالد عبد العال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سنتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين لقرار غلق المحال وتوقيع عقوبات بالغلق لمدة شهر على 15 او 20 محل تجاري".





وتابع خالد عبد العال:" نناشد المواطنين بضرورة توافر الوعي ومساعدة الدولة من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا".





واكمل خالد عبد العال:" نرفع الإشغالات في العتبة للتقليل من التجمعات، و لابد ان يتوافر لدى أصحاب المحلات في العتبة الوعي و يساعدوننا في منع تفشي انتشار فيروس كورونا".





ولفت خالد عبد العال:" نعمل على تقليل التجمعات وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات".