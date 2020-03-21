برلماني يطالب غلق صالونات التجميل: مصدر لانتشار فيروس كورونا

تقدم النائب ماجد طوبيا، باقتراح برغبة لغلق جميع صالونات التجميل سواء الرجالى أو الحريمى، على غرار القرارات التى تتخذها الدولة من إجراءات وقائية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنها تمثل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين.





وأوضح عضو البرلمان، أن محال الكوافيرات- صالونات التجميل- تشهد تكدسا للمواطنين وتجمعات من الممكن أن تشمل خطرًا على الصحة العامة، وتكون سببا مباشرا فى نقل العدوى والأمراض الفيروسية، خاصة فى ظل عدم الالتزام من قبل البعض بالبقاء فى المنزل.



