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برلمان

برلماني يطالب غلق صالونات التجميل: مصدر لانتشار فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 08:34 م
صالونات التجميل
صالونات التجميل
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ماجدة بدوي
تقدم النائب ماجد طوبيا، باقتراح برغبة لغلق جميع صالونات التجميل سواء الرجالى أو الحريمى، على غرار القرارات التى تتخذها الدولة من إجراءات وقائية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنها تمثل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح عضو البرلمان، أن محال الكوافيرات- صالونات التجميل-  تشهد تكدسا للمواطنين وتجمعات من الممكن أن تشمل خطرًا على الصحة العامة، وتكون سببا مباشرا فى نقل العدوى والأمراض الفيروسية، خاصة فى ظل عدم الالتزام من قبل البعض بالبقاء فى المنزل.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إصدار قرار بفرض حظر التجوال لمدة أسبوعين على الأقل، أو لحين الانتهاء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة لضمان عدم تفشى الفيروس، مناشدا المواطنين بالبقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا فى حالة الضرورة القصوى، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستكون لفترة محدودة ومن بعد سيتم عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى ولكن شريطة الجدية والالتزام بتنفيذ التعليمات والإجراءات الوقائية.
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