AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الناس يموتون أسرعوا.. ترامب يكشف عن دواءين لـ كورونا سيصنعان طفرة تاريخية

السبت 21/مارس/2020 - 10:42 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
Advertisements
رحيم يسري
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن المركّبين الدوائيين (هيدروكسيكلوروكين) المستخدمين في علاج الملاريا، و(أزيثرومايسين) الذي يعالج عددا من العدوى البكتيرية، لديهما فرصة قوية ليكونا أحد "أكبر صنّاع الفارق في تاريخ الطب"، في إشارة إلى دورهما المحتمل في علاج فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، مؤكدا أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قطعت شوطا كبيرا بهذا الصدد.

وكتب ترامب - عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "هيدروكسيكلوروكين وأزيثرومايسين سويا لديهما فرصة حقيقية ليكونوا أحد أكبر صناع الفارق في تاريخ الطب. قطعت هيئة الغذاء والدواء حرّكت الجبال - شكرا لكم".
وأضاف "نأمل في أن يُستخدموا معا... على الفور. الناس يموتون، تحركوا بسرعة"، وأشار إلى تأكيد إحدى الدوريات العلمية الكبرى أن (هيدروكسيكلوروكين) يؤدي بفعالية أكبر في وجود (أزيثرومايسين).

يأتي ذلك بينما تكافح الولايات المتحدة لاحتواء فيروس كورونا مع وصول حالات الإصابة هناك إلى نحو 20 ألف حالة و250 حالة وفاة، فيما وصل عدد الضحايا عالميا إلى 11 ألفا و570 حالة وفاة على الأقل، وأكثر من 278 ألف حالة إصابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر.. استخدام علاج الملاريا لفيروس كورونا خطر فى هذه الحالة

بشأن عقار الملاريا.. تضارب تصريحات بين ترامب والصحة العالمية لعلاج كورونا

ردا على ترامب.. FDA: لم نوافق على عقار الملاريا لعلاج كورونا

الصحة العالمية: أكثر من 20 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا بشرق المتوسط

مصر تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وترامب يعلن بدء إجراءات تجريب مضاد الملاريا في علاج الوباء.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

2 مليار مصاب سنويا و٩٠% وفاة.. ما لا تعرفه عن الملاريا وعلاقتها بـ كورونا

ترشيحاتنا

وقف حركة القطارات لمواجهة انتشار كورونا بداية من الاثنين في المغرب

947 إصابة و21 وفاة.. ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في تركيا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب.. لزيادة الرزق وطمأنينة النفس و التخلص من الهم والحزن

لمواجهة جشع التجار.. البترول تطرح «مطهر 70%» كحول بأسعار رمزية لدعم محاربة كورونا

مصري 100 % .. إختراع جديد للحد من كورونا.. شاهد

الصحة: 10 نصائح عند العودة إلى المنزل للوقاية من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح

مرسيدس mercedes تطرح موديلا جديدا في مصر تعرف علي السعر و المواصفات .. صور