الناس يموتون أسرعوا.. ترامب يكشف عن دواءين لـ كورونا سيصنعان طفرة تاريخية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن المركّبين الدوائيين (هيدروكسيكلوروكين) المستخدمين في علاج الملاريا، و(أزيثرومايسين) الذي يعالج عددا من العدوى البكتيرية، لديهما فرصة قوية ليكونا أحد "أكبر صنّاع الفارق في تاريخ الطب"، في إشارة إلى دورهما المحتمل في علاج فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، مؤكدا أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قطعت شوطا كبيرا بهذا الصدد.





وكتب ترامب - عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "هيدروكسيكلوروكين وأزيثرومايسين سويا لديهما فرصة حقيقية ليكونوا أحد أكبر صناع الفارق في تاريخ الطب. قطعت هيئة الغذاء والدواء حرّكت الجبال - شكرا لكم".

وأضاف "نأمل في أن يُستخدموا معا... على الفور. الناس يموتون، تحركوا بسرعة"، وأشار إلى تأكيد إحدى الدوريات العلمية الكبرى أن (هيدروكسيكلوروكين) يؤدي بفعالية أكبر في وجود (أزيثرومايسين).



