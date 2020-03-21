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توك شو

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكون مصابا بـ فيروس كورونا.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 10:40 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
 قالت الدكتورة دينا سليمان أستاذ المناعة، إن فيروس كورونا يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، وظهور أعراض  القيء والإسهال والاحتقان في الحلق وضيق التنفس.

وأضافت دينا سليمان  في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  فيروس كورونا يستهدف خلايا الجهاز التنفسي والرئتين.

 وتابعت دينا سليمان:" في أول أيام الإصابة يظل الفيروس متواجد في الحلق  ويمكن أن نقضي عليه بشرب المشروبات الساخنة ، ويتسبب فيروس كورونا  في تعب عام في الجسم والصداع".

واكملت دينا سليمان:" أي فرد يصاب بدور برد وكحة  يتواصل مع الطبيب  ويقوم بعزل نفسه في المنزل لحين الذهاب إلى المستشفى".

وتابعت دينا سليمان:"  يجب تعقيم المسطحات والمفروشات بالكحول والكلور، ويجب تعريض المفروشات والملابس للشمس لأن الشمس تقضي على الفيروسات".

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