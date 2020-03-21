طبيب يزف بشرى للمصريين عن كورونا.. فيديو

قال الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن مصر دولة شابة ومعدل الشباب فيها كبير وبالتالي من الصعب التوصل إلى معدل إصابات إيطاليا التي بها معدل مرتفع من كبار السن.





وأضاف جمال شيحة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" على الرغم من ذلك من الضروري الالتزام بتعليمات وقرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا".





وتابع جمال شيحة:" رئيس هيئة الوقاية بالصين خرج في مؤتمر صحفي وأكد على ضرورة بقاء المواطنين في أي دولة في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا وإيطاليا تاخرت كثيرا في تنفيذ هذا القرار ".





واكمل جمال شيحة :" رئيس فرنسا فرض حظر التجوال ومنع نزول المواطنين وفهموا الأمر متأخرا ".





واكمل جمال شيحة :" اتخاذ القرارات في مثل هذه الظروف تحتاج إلى السرعة والحزم في تنفيذها ويجب ان يتوفر الوعي الكامل لدى المواطنين من اجل الحد من انتشار فيروس كرورنا ".