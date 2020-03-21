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رياضة

حسام غالي ونجوم الجونة يشاركون في مكافحة كورونا بهذه الطريقة

السبت 21/مارس/2020 - 07:47 م
حسام غالي
حسام غالي
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عمرو ابوبكر
شارك نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة في تحدي "ابق في المنزل" لتوعية الجماهير بضرورة التزام المنازل للمساهمة في الوقاية والحد من انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا ).

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة فيديو يظهر فيه حسام غالي، مدير الكرة، وعدد من اللاعبين هم لؤي وائل، والتر بواليا، أحمد ياسر ريان، أحمد مجدي، محمد محسن "ليلة"، أحمد أباظة، إسلام عبد النعيم، سيرج أكا، عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح عموري، محمد ناجي جدو، إسلام محارب، باسم علي، محمود شبراوي، ويتضمن بعض مهاراتهم في الاستعراض بكرة القدم أو بالمناديل الورقية مع استخدام مطهر الأيدي للتوعية بضرورة الالتزام بكل سبل الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر ان فيروس كورونا انتشر بشكل مرعب حول العالم وفي الوسط الرياضي حيث تفشى بشكل كبير في الدوري الايطالي مما ادى الى توقف النشاط الرياضي حول العالم. 
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