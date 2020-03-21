حسام غالي ونجوم الجونة يشاركون في مكافحة كورونا بهذه الطريقة

شارك نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة في تحدي "ابق في المنزل" لتوعية الجماهير بضرورة التزام المنازل للمساهمة في الوقاية والحد من انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا ).





ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة فيديو يظهر فيه حسام غالي، مدير الكرة، وعدد من اللاعبين هم لؤي وائل، والتر بواليا، أحمد ياسر ريان، أحمد مجدي، محمد محسن "ليلة"، أحمد أباظة، إسلام عبد النعيم، سيرج أكا، عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح عموري، محمد ناجي جدو، إسلام محارب، باسم علي، محمود شبراوي، ويتضمن بعض مهاراتهم في الاستعراض بكرة القدم أو بالمناديل الورقية مع استخدام مطهر الأيدي للتوعية بضرورة الالتزام بكل سبل الوقاية من انتشار فيروس كورونا.



