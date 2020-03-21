اينتراخت فرانكفورت الالمانى يعلن عن ثاني إصابة بين لاعبيه بـ كورونا

كشف نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني، في بيان رسمي عن إصابة ثاني اللاعبين بفيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في توقف عدد كبير من الدوريات حول العالم.





ولم يفصح النادي الألماني في بيانه عن إسم اللاعب حيث كتب: "لقد تم إجراء الإختبارات الأولى لكشف فيروس كورونا وظهرت النتيجة التى أجريت، حيث جاءت النتيجة سلبية على 23 شخصا، مقابل نتيجة إيجابية وحيدة، باقى النتائج ستظهر تباعا فى الأيام المقبلة".





وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.