نجم السامبا يهنئ رونالدينيو بعيد ميلاده.. ويعلق على دخوله السجن

وجه إلتون جوزيه نجم ريال مدريد السابق التهنئة إلى الأسطورة البرازيلية رونالدينيو بمناسبة عيد ميلاده الـ40 والذي يقضي عقوبة حاليًا في السجن بدولة باراجواي.





وكتب إلتون جوزيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، رسالة تهنئة إلى رونالدينيو بعيد ميلاده قائلًا "عيد ميلاد سعيد عسى أن تفوز بهذه المرحلة الصعبة في حياتك بنفس الفرح كالمعتاد".









ويتواجد نجم برشلونة وميلان السابق رونالدينيو حاليًا في أحد سجون دولة باراجوي بعد القبض عليه مع شقيقه بسبب حملهما جوازات سفر مزورة.









ويحتفل اليوم الساحر البرازيلي رونالدينيو نجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة بعيد ميلاده الأربعين، حيث أنه من مواليد 21 مارس عام 1980.







