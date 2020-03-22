ارتفاع مخيف في إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة

ارتفع عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية.





وسجلت الولايات المتحدة أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في نظام السجون الفيدرالي.





حيث أعلنت ولاية جورجيا الأمريكية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى 555 حالة مؤكدة، و20 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.





وكانت جورجيا في اليوم السابق أعلنت أن إجمالي عدد الحالات 485 مؤكدة، و14 حالة وفاة بسبب كورونا.





فيما سجلت ولاية فلوريدا 200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة.





ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات في فلوريدا إلى 763 حالة، و12 وفاة. فيما لا تزال السلطات في انتظار نتائج اختبارات 1080 شخصا.





وسجلت ولاية وست فيرجينيا حالة الإصابة رقم 12 بفيروس كورونا، لموظف قضائي.





وتوفى رجل في ولاية فيرجينيا في الستينيات من العمر.





فيما قال موقع "ذا هيل" الأمريكي اليوم الأحد إنه إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا تحطى حاجة الـ 24.000 شخصا في الولايات المتحدة.





وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن هناك 426 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة واشنطن وميريلاند وفيرجينيا، حتى مساء اليوم.





وأكد مسؤولو الصحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة تسجيل ما لا يقل عن 24.148 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي 285 شخصًا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء أمس السبت مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تحول إلى وباء عالمي.





وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أنه جرى الاتفاق مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعا لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 22 ألف شخص في الولايات المتحدة.







