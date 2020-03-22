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منوعات

زيت من النبي .. إيراني يقنع مرضى كورونا باستنشاق عطر مقدس

الأحد 22/مارس/2020 - 06:16 ص
إيراني يقنع مرضى
إيراني يقنع مرضى كورونا باستنشاق زيت النبي
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عزة عاطف

لجأ رجل إيراني إلى نوع من البخور لتعقيم المستشفيات بعد انتشار فيروس كورونا، وادعى أنه زيت النبي للشفاء، ونصح المرضى باستنشاقه، تزامنا من إعلان إيران عن 123 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.


ظهر في الفيديو المتداول رجل إيراني مرتديًا "عمة" على رأسه يزور المستشفيات المخصصة لمصابي كورونا ويطلب من المرضى استنشاق "زيت معطر" مدعيًا أنه من أثر النبي صل الله عليه وسلم.

 

يظهر الرجل في المقطع جالسًا إلى جانب أحد مرضى كورونا ماحولًا إقناعه باستنشاق الزيت زاعمًا أنه من النبي صلى الله عليه وسلم وسيعم عليه بالشفاء.

 

انتشر المقطع على موقع التغريدات تويتر وسط صدمة المستخدمين، حيث كتب أحد المغردين مستنكرًا: "بهذا السلوك فيروس كورونا سيجلس كثيرًا في إيران".

 

كانت إيران قد كشفت عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 1556 حالة، في حين تجاوز عدد الإصابات 20 ألفًا.

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