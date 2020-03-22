رغم عدم تسجيل إصابات بـ كورونا.. تعليق الصلوات وإغلاق المساجد في اليمن

أعلنت السلطات اليمنية اتخاذ قرارات طارئة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "العربية"، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد وإقامتها في البيوت، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الشرعية لمواجهة فيروس كورونا.





وقالت الوازارة في العاصمة المؤقتة في عدن إنه تقرر أيضًا إيقاف جميع حلقات ومدارس ودور تحفيظ القرآن، ومنع إقامة أية محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظًا على المجتمع من الفيروس المدمر.





وطالبت الوزارة باتباع وسائل وإجراءات السلامة والبقاء في البيوت، والتقيد بتوجيهات الأطباء المختصين، وتعليمات وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.



