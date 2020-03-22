AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم عدم تسجيل إصابات بـ كورونا.. تعليق الصلوات وإغلاق المساجد في اليمن

الأحد 22/مارس/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت السلطات اليمنية اتخاذ قرارات طارئة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب "العربية"، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد وإقامتها في البيوت، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الشرعية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الوازارة في العاصمة المؤقتة في عدن إنه تقرر أيضًا إيقاف جميع حلقات ومدارس ودور تحفيظ القرآن، ومنع إقامة أية محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظًا على المجتمع من الفيروس المدمر.

وطالبت الوزارة باتباع وسائل وإجراءات السلامة والبقاء في البيوت، والتقيد بتوجيهات الأطباء المختصين، وتعليمات وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.

فيما لم تعلن أي جهة داخلية أو خارجية وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد في اليمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا .. محافظة البحيرة تغلق ٦٧ سنتر دروس خصوصية و5 مقاهي انترنت

تركيا تمنع الصلاة في المساجد

غلق المطاعم والمقاهي والسينما ومنع الصلاة في المساجد في تركيا

العالم في عزل صحي لمواجهة كورونا.. وأردوغان يخسر المعركة في ليبيا.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

بسبب كورونا .. 16 دولة حول العالم علقت صلاة الجمعة في المساجد

تركيا تسجل أول وفاة بـ فيروس كورونا.. وأعداد المصابين تتضاعف

ترشيحاتنا

عاد من جديد .. الصين تعلن 6 حالات وفيات وإصابات بـ كورونا

الجيش السعودي يحارب كورونا.. هذا ما فعلته القوات المسلحة في المملكة

رسالة شديدة اللهجة من طارق يحيى لـ الجنايني بشأن مكافأة الزمالك من الكاف

كورونا يضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي .. والحكومة تصدر قرارات طارئة

أخبار الفن.. مايا دياب تتعرض لموقف غريب على الهواء.. وريهام حجاج تفتح النار على متابعيها

تطورات جديدة .. متحدث الصحة يزف بشرى سارة للمصريين عن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة في فرح مصري .. شباب يرقصون بالكمامات وملابس العمليات .. شاهد

زيت من النبي .. إيراني يقنع مرضى كورونا باستنشاق عطر مقدس

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي