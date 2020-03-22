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أخبار العالم

تعافي 30 حالة من فيروس كورونا بالكويت

الأحد 22/مارس/2020 - 08:29 ص
الكويت تعلن خبر سار
الكويت تعلن خبر سار بشأن كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الكويت اليوم، الأحد، شفاء 3 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا؛ وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 30 حالة.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، الأحد، إن الحالات الجديدة التي تعافيت من كورونا (كوفيد 19) ترجع لمواطن ومواطنة كويتيان والثالثة مقيمة إسبانية .

وأضاف الشيخ باسل الصباح، خلال حديثه لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس. 

وأوضح وزير الصحة الكويتي أنه من المقرر أن يتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية أنس الصالح، قد أعلن أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي يوم السبت، برئاسة الشيخ صباح الخالد فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد اعتبار من اليوم الأحد، وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.
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