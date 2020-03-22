سيناريو الكارثة.. 6 دول قريبة من تفشي الوباء بها مثل إيطاليا

حذرت صحف أمريكية كبوسطن هيرالد من أن أمريكا تقترب من سيناريو إيطاليا فيما يخص أزمة وباء كورونا المستجد، وهو الأمر الذي يزيد الضغط العالمي على النظام الصحي ويوسع دائرة الأزمة العالمية.





وتعد إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد وفيات المرض، والارتفاع الكبير في عدد الحالات المصابة التي تجاوزت الـ50 ألفا وتستمر في الارتفاع مقتربة من الصين التي يتخطى فيها عدد المصابين حاجز ال80 ألفا.





ويضاف تحذير الصحيفة إلى ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية أخرى تسير على النهج ذاته، المقارب لإيطاليا وهو ما يجعل 6 دول قريبة من السيناريو الإيطالي الذي يعد كارثيًا بعد تطوره الدراماتيكي في شهرٍ واحد، إذا ماتمت إضافة إيران أيضًا التي سبق وأن نالت إنتقادات دولية حادة لاستهتارها بالفيروس في بادئ الأمر، وتجاوز عدد الإصابات فيها حاجز ال20 ألفا، بينما يقترب عدد الوفيات فيها من ال 1300 حالة وفاة.





وبينما توقعت الصحف الأمريكية أن تواجه أمريكا مصير إيطاليا، إذا ما استمرت المعدلات من الإصابات في البر الأمريكي من الارتفاع على هذا النحو، فإن الكارثة لن تحمد عقباها، خاصة بعد إعلان مدينة نيويورك الأمريكية مركز المال والأعمال بؤرة وباء البلاد، حيث أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس السبت، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تحول إلى وباء عالمي، وأضاف الرئيس الأمريكي أن العمل جار مع الكونجرس بإجراءات غير مسبوقة من أجل كبح تفشي الوباء العالمي.





وتوقعت المنظمة العالمية أن يتكرر السيناريو الإيطالي في: فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء "كوفيد 19".





وأوضحت المنظمة أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي تجاوز الـ5 آلاف، فيما وصل عدد الإصابات فيها خلال يوم واحد إلى 5987 إصابة.





وأعلنت سويسرا أن عدد الإصابات فيها يتزايد بشكل كبير حتى وصل 6665، بزيادة 1050 إصابة في يوم واحد، فيما بلغ عدد الوفيات 75 حالة بمعدل 20 وفاة يوميا.





من جانبها، قالت الحكومة الإسبانية إنها ستفعل كل ما هو لازم لمكافحة جائحة كورونا، وحذرت من أن "الأسوأ لم يأت بعد"، وذلك بعد تجاوز عدد حالات الوفاة في البلاد 1300 حالة ووصول عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى ما يقرب من 25 ألف حالة.





وفي فرنسا ذكرت وزارة الصحة في بيان أن البلاد سجلت 112 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 562 حالة.





وفي ألمانيا، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، السبت، بواقع 2705 حالات في يوم واحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 16662، فيما توفي 47 شخصا.





بينما بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا حتى منتصف يوم السبت 286 شخصًا وأكثر من 22 ألف إصابة.