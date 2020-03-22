التموين: لن نسمح نهائيًا بالتلاعب بمقدرات الشعب.. فيديو





وأضاف معاون وزير التموين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كميات السلع الغذائية فى مصر تكفى لموسم رمضان وعيد الفطر، وعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن إقبال المواطنين كان كبير جدًا كان فى أول الأسبوع الماضى، بينما منذ يوم الثلاثاء الماضى رجعت المعدلات الاستهلاكية لطبيعتها مرة أخرى.





وتابع أن المواطنين اطمئنوا عندما وجدوا توفر السلع الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا أن السلع الغذائية متوفرة بكثرة ولكن يجب تغيير سلوكيات المواطنين.





وأوضح أن الحكومة لن تدير الأزمة وحدها ولكن يجب التعاون من خلال المواطنين فلا داعى من التكالب على السلع من قبل المواطنين، واتباع كل القوانين والتعليمات، وممنوع وجود حد للسلع او احتكار سلع من قبل التجار، مؤكدًا أنه سيتم سحب ترخيص المنشأة فى تلك الحالة وتحويل الواقعة لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ.





وأكد أنه لن يسمح نهائيًا بالتلاعب بمقدرات الشعب والسلع الغذائية أبدًا.

قال معاون وزير التموين، أحمد كمال، إن السلع الغذائية متوفرة فى كل السلاسل التجارية فى مصر لمدة لا تقل عن 4 أشهر، مؤكدًا أن وزارة التموين توفر عددا كبيرا من السلع الأساسية من القمح والسكر والزيت بكميات كبيرة تصل إلى أربعة أشهر، موضحًا أن اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة متواجدة بكميات وفيرة وتكفى حتى بعد عيد الأضحى المبارك.