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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 22-3-2020

الأحد 22/مارس/2020 - 11:08 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
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علياء فوزى
استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم "الأحد" 22 مارس 2020 ويستعرض "صدى البلد" -استمرارا لخدماته اليومية- سعر الصرف في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتى بالبنك المركزى

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى 50.36 جنيه للشراء و 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 50.20 جنيه للشراء و51.64 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 50.40جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى البنك الكويت الوطنىnbk

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الكويت الوطنى 50.19 جنيه للشراء و51.06 جنيه للبيع


سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الإفريقي 51.55جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 50.36 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 49.84 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.


يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.
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