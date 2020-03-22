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فن

بعد وفاة أمين سامي.. معلومات عن أحد نجوم الأغنية فى التسعينيات

الأحد 22/مارس/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعلن المنتج الفنى فايز عزيز، عن وفاة الفنان أمين سامى، أحد نجوم الأغنية فى فترة التسعينيات، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "انتقل إلى الأمجاد السماوية الصديق الفنان أمين سامى، ربنا يرحمه ويغفر له، تعزيات السماء".

في هذا التقرير أبرز المعلومات عن أمين سامي:

إميل سمعان أو أمين سامي، فنان مصرى بدأ حياته الفنية فى بداية التسعينيات وكانت بدايته كعازف جيتار، ثم قدم نفسه ووجد قبولًا رائعًا وترحيبًا من الجماهير والملحنين.

كان واحدًا من ضمن فرقة "الكورال الثابت" لحميد الشاعري، ومن هنا كان التحول من عازف جيثار إلى مطرب.

أصدر أمين 9 ألبومات، والملفت أن آخر ألبومين فيهما خلال السنوات الأربع الماضية بعد انقطاع طويل، حيث أصدر ألبوم «حنّيت» في 2010، و«مالك يا قلبي» 2012، إزاي، وشوية دموع.

ألبوم "امشى" هو أول باكورة إنتاج سامى الفنية، ثم طرح بعده عدد من الألبومات والأغانى التى وجدت صدى واسع لدى الجماهير والشباب فى هذا الوقت.

من ألبوماته: ولا كل الحلوين، ليالى الشوق وغيرها الكثير من الأغانى التى تعاون فيها مع الشاعرى ومدحت العدل والراحل مجدى النجار ومصطفى كامل وصالح أبو الدهب .

عاد سامى للغناء بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات وكان آخر ألبومين هما ألبوم "حنيت" في 2010، و"مالك يا قلبي" 2012.

ورغم هذه الأعمال التى وجدت نجاحا كبيرا وقتها ورغم هذا المشوار الفنى الذى بدأ بشكل ناجح وناضج وقتها، إلا أن سامى يعتبر واحدًا من الفنانين المنسيين ولا توجد الكثير عنهم على صفحات الإنترنت.
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