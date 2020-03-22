AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تعليق مايسة عطوة على تكليف الرئيس بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الأحد 22/مارس/2020 - 05:52 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
فريده محمد
أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن كلمته التي وجهها للأمة والشعب المصري تعكس مدى حرصه على رفع درجة وعي المصريين ومناشدته للتعاون للمرور من فيروس كورونا بسلام.

وأوضحت عطوة، في بيان لها، أن الرئيس أكد أكثر من مرة على أحقية أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات، ما يدل على حرصه على يد مد العون لأصحاب المعاشات والوقوف بجانبهم واستعادة حقهم.

وأضافت أن الحكومة تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية، مشيدة بإعلان الرئيس وطمأنة المصريين بتوافر السلع الغذائية، ولا داعي لشراء كميات كبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان يزف بشرى سارة بشأن ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الحكومة: 2.5 مليون من أصحاب المعاشات يستحقون العلاوات الخمس

تعرف على شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

بشرى لأصحاب المعاشات.. مناقشة عاجلة بالبرلمان لضم العلاوات الخمس

البرلمان يناقش قانون حماية البيانات الشخصية.. و3 ملايين جنيه غرامة.. والقوى العاملة تبحث أزمة ضم العلاوات الخمس.. الأحد

قبل مناقشتها بالبرلمان.. تعرف على قصة العلاوت الخمس وموعد صرفها

ترشيحاتنا

تعليق مؤثر من مجدي عبدالغني على رحيل حسام عاشور من الأهلي

السيسي يعلن حزمة إجراءات اقتصادية لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتطبيق "خطة مارشال" لمواجهة كورونا

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد .. اعرف سعر عيار 21

بعد توجيهات الرئيس.. تعرف على الفئات المستحقة للدعم بسبب كورونا

أخبار الرياضة.. رعب في الأهلي والزمالك بعد غلق مقر الكاف.. مفاجأة بشأن عقوبة كهربا.. جلسة طارئة بين الخطيب وعاشور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. جينيسيس تطرح genesis g80.. صور

قائمة أسعار جيلي geely لشهر مارس .. صور

كارثة جديدة.. فيروس كورونا ينتقل عن طريق البراز.. إليك التفاصيل