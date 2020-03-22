تعليق مايسة عطوة على تكليف الرئيس بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن كلمته التي وجهها للأمة والشعب المصري تعكس مدى حرصه على رفع درجة وعي المصريين ومناشدته للتعاون للمرور من فيروس كورونا بسلام.





وأوضحت عطوة، في بيان لها، أن الرئيس أكد أكثر من مرة على أحقية أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات، ما يدل على حرصه على يد مد العون لأصحاب المعاشات والوقوف بجانبهم واستعادة حقهم.



